Un sabato santo pieno di tensioni. Colloquio con il Patriarca Latino di Gerusalemme (Di sabato 8 aprile 2023) A Tel Aviv in un attentato terroristico è rimasto ucciso l'avvocato italiano Alessandro Parini, di 35 anni, appena giunto in Israele per trascorrervi la vacanze pasquali. Sono decine le vittime degli scontri tra l'esercito israeliano e i palestinesi quest'anno. La spirale di violenza che è andata intensificandosi e stringendosi contro questi ultimi, in particolare nei mesi e nei giorni scorsi, fa sì che la pace, a Gerusalemme, resti appesa a un filo. La spianata del tempio è presidiata da centinaia di militari. Le funzioni religiose della minoranza cattolica, che in questi giorni celebra la festività della Pasqua, in concomitanza a quella ebraica, sono rigorosamente sorvegliate da soldati e agenti in borghese. Intervistiamo il Patriarca Latino di Gerusalemme, Mons. Pierbattista Pizzaballa. Classe '65, francescano, ...

