Un cane robot comandato da un'IA che è capace di attraversare qualsiasi terreno (Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid Ci sono altri centri di ricerca come la Boston Dynamics che si impegnano quotidianamente per sviluppare sistemi in grado di attraversare ogni tipo di terreno. Per il giusto prezzo, puoi infatti prendere un cane robotico che può rialzarsi e rimettersi in cammino in qualsiasi situazione. Un team composto dai ricercatori della Carnegie Mellon e della UC Berkeley ha sviluppato il proprio sistema per insegnare a questi tipi di robot a farsi strada su terreni difficili. L'elenco comprende scale, cordoli e ogni tipo di terreno irregolare e scivoloso. Piuttosto che affidarsi al metodo più standardizzato, ovvero utilizzare le telecamere per mappare il mondo di fronte a loro, il team ha addestrato le gambe utilizzando simulatori: quattromila cloni virtuali sono ...

