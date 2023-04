Un altro sondaggio fa a pezzi Macron (“rabbia” e “disgusto”). E incorona Marine Le Pen (Di sabato 8 aprile 2023) Il 65% dei francesi ha un’opinione negativa del presidente Emmanuel Macron, come rivela un sondaggio dell’istituto Viavoice. Gli intervistati hanno scelto parole forti per definire i loro sentimenti verso il capo dell’Eliseo. Si va dalla “rabbia” alla “incomprensione” (per il 16% di loro). Ma anche dal “disgusto” (13%) alla “speranza” (10%) e alla “indifferenza” (9%). Nello specifico, le persone tra i 50 e i 64 anni sono quelle che sostengono meno le azioni del presidente (70% di opinioni negative). Invece i cittadini dai 65 anni in su hanno un’opinione più positiva (34%). Con Macron meno rispetto delle libertà Più della metà degli intervistati (55%) ha inoltre affermato di aver notato un passo indietro sul rispetto delle libertà da quando Macron è stato eletto. La riforma delle ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 aprile 2023) Il 65% dei francesi ha un’opinione negativa del presidente Emmanuel, come rivela undell’istituto Viavoice. Gli intervistati hanno scelto parole forti per definire i loro sentimenti verso il capo dell’Eliseo. Si va dalla “” alla “incomprensione” (per il 16% di loro). Ma anche dal “” (13%) alla “speranza” (10%) e alla “indifferenza” (9%). Nello specifico, le persone tra i 50 e i 64 anni sono quelle che sostengono meno le azioni del presidente (70% di opinioni negative). Invece i cittadini dai 65 anni in su hanno un’opinione più positiva (34%). Conmeno rispetto delle libertà Più della metà degli intervistati (55%) ha inoltre affermato di aver notato un passo indietro sul rispetto delle libertà da quandoè stato eletto. La riforma delle ...

