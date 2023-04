Un altro Domani: anticipazioni delle trame dall’11 al 14 aprile 2023 (Di sabato 8 aprile 2023) Ecco le anticipazioni di un Un altro Domani per le puntate trasmesse dall'11 al 14 aprile 2023: la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:50 su Canale 5 Ecco le anticipazioni delle trame di Un altro Domani, relative alle puntate in onda dall'11 al 14 aprile 2023 su Canale 5 alle 16:50. La soap spagnola ha per protagoniste nonna e nipote che vivono in due epoche differenti. La serie è ambientata nella Guinea spagnola degli anni '50, precisamente a Rio Muni, e nell'odierna Madrid in una cittadina di periferia, chiamata Robledillo de la Sierra. Un altro Domani è disponibile in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity. Questa ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 aprile 2023) Ecco ledi un Unper le puntate trasmesse dall'11 al 14: la soap spagnola va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:50 su Canale 5 Ecco ledi Un, relative alle puntate in onda dall'11 al 14su Canale 5 alle 16:50. La soap spagnola ha per protagoniste nonna e nipote che vivono in due epoche differenti. La serie è ambientata nella Guinea spagnola degli anni '50, precisamente a Rio Muni, e nell'odierna Madrid in una cittadina di periferia, chiamata Robledillo de la Sierra. Unè disponibile in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity. Questa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StefanoFeltri : Domani è un altro giorno: cosa succede adesso - davcarretta : Da domani la Finlandia sarà membro della Nato. Un altro grande successo di Vladimir Putin. - Ninozzo63 : @juventusfc Se vinciamo da domani sarà ancora più violenta la mistificazione nei nostri confronti. I dementi giorn… - SalaLettura : RT @marilena_nardi_: Da oggi in edicola e in digitale, il mensile #politica curato da @MarcoDamilan per @DomaniGiornale Tema di questo nu… - Ariann89mess : Il pranzo di domani lo faranno insieme sicuro. Lo giuro, lo scrivo, lo firmo. Non mi interessa altro. #oriele -