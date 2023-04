Ultime Notizie – “Trovato meglio di quanto pensassi”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 8 aprile 2023) Con Silvio Berlusconi, ricoverato da mercoledì scorso in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, “abbiamo parlato e l’hodi. Gli possiamo fare un augurio di Pasqua perché la strada della rinascita, se non della risurrezione, è imboccata”. A dirlo è Gianni Letta, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri e fedelissimo del Cav, uscendo dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove da mercoledì scorso il leader di Forza Italia è ricoverato in terapia intensiva. Letta si è trattenuto nel nosocomio circa un’ora e a chi gli chiedeva come sta Berlusconi, ha risposto: “L’ha detto benissimo lui: ‘è dura, ma non mollo, ce la farò anche questa volta’. Voi lo conoscete, ogni volta che si è dato un obiettivo lo ha raggiunto, e credo che sia su quella strada”. Il Cav tornerà in ...