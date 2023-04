Ultime Notizie – “Tanti investimenti ma redditività bassa, effetto modesto su pil” (Di sabato 8 aprile 2023) Il nostro Pnrr è costituito da 235,6 miliardi di euro, di cui 191,5 riconducibili al Recovery Found, 30,6 a un fondo complementare e gli altri 13,5 miliardi di euro al React-eu. Di questi 235,6 miliardi, 52,6 verranno investiti per “progetti in essere”, ovvero già previsti, mentre i resTanti 183 andranno a finanziare “nuovi progetti”. E’ quanto sottolina la Cgia di Mestre. Pertanto, nel 2026 la crescita del Pil, anno in cui si concluderà l’azione del Piano, dovrebbe essere più alta di 3,6 punti percentuali rispetto allo scenario che si verificherebbe senza l’effetto degli investimenti aggiuntivi. Una previsione, quest’ultima, che viene prefigurata nello scenario ottimale, ovvero che gli investimenti vengano spesi in maniera efficiente, che le condizioni monetarie siano favorevoli e che non vi siano ripercussioni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 8 aprile 2023) Il nostro Pnrr è costituito da 235,6 miliardi di euro, di cui 191,5 riconducibili al Recovery Found, 30,6 a un fondo complementare e gli altri 13,5 miliardi di euro al React-eu. Di questi 235,6 miliardi, 52,6 verranno investiti per “progetti in essere”, ovvero già previsti, mentre i res183 andranno a finanziare “nuovi progetti”. E’ quanto sottolina la Cgia di Mestre. Pertanto, nel 2026 la crescita del Pil, anno in cui si concluderà l’azione del Piano, dovrebbe essere più alta di 3,6 punti percentuali rispetto allo scenario che si verificherebbe senza l’degliaggiuntivi. Una previsione, quest’ultima, che viene prefigurata nello scenario ottimale, ovvero che glivengano spesi in maniera efficiente, che le condizioni monetarie siano favorevoli e che non vi siano ripercussioni ...

