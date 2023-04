Ultime Notizie – Taiwan | Cina inizia esercitazioni militari | “Avvertimento a separatisti”

(Di sabato 8 aprile 2023) Laha annunciato l’avvio di tre giorni diintorno a. Una mossa in risposta all’incontro in Florida tra la presidente diTsai Ing-wen e il presidente della Camera Usa Kevin McCarthy nonostante le minacce di Pechino. L’Eastern Theatre Command dell’esercito cinese ha infatti dichiarato che leodierne sono “un seriocontro la collusione delle forze separatiste dicon forze esterne e una mossa necessaria per difendere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale”. Le, soprannominate “United Sharp Sword”, prevedono “pattugliamenti edpronte al combattimento dentro e intorno allo Stretto di, a ...

La guerra in Ucraina è arrivata al giorno numero 409. Le forze di Mosca continuano ad assediare la città orientale di Bakhmut, guadagnando terreno. Intanto i media russi fanno sapere che i membri del ......russi si aspettano un contrattacco su vasta scala con 30/50 mila uomini equipaggiati con le... Il che farebbe pensare che la fuga disia un tentativo di disinformazione da parte di Mosca. ...La Russia è aperta a un negoziato per porre fine alla guerra con l'Ucraina se saranno presi in considerazione i suoi interessi. 'Il negoziato non può esserci fino a che i nostri interessi non saranno ...

Guerra Ucraina Russia, news. Il reporter Usa del Wsj incriminato per spionaggio Sky Tg24

Meteo, è allerta in sette regioni. Nella giornata oggi, sabato 8 aprile, il freddo anomalo investirà l'Italia accompagnato da fenomeni di maltempo e temperature ancora in ...Il 17 aprile verrà presentata la nuova Volkswagen ID.7, la berlina elettrica erede spirituale della Passat. Grande attesa per un veicolo tecnologico ...