Ultime Notizie Serie A | parlano Thiago Motta | Mourinho e Juric

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 aprile 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Torino,: «Abbiamo regalato il gol» Le parole di Ivandopo la sconfitta del Torino contro la Roma. Roma,: «Siamo sicuri che la Juve non abbia 59 punti?» Le parole dello Special One dopo la vittoria ottenuta dalla Roma con il Torino. Bologna,: «Una vittoria meritata, continuiamo così» Le parole didopo la vittoria del Bologna contro l’Atalanta. Monza, Palladino: «Giochiamo per dare una soddisfazione a Berlusconi» Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Udinese: le ...