Ultime Notizie – Sampdoria-Cremonese 2-3, vittoria grigiorossa in extremis (Di sabato 8 aprile 2023) La Cremonese batte 3-2 la Sampdoria in un match della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Blucerchiati due volte in vantaggio con Leris al 16? e Lammers al 66? e due volte raggiunti da Ghiglione al 35? e Lochoshvili all’85’. Sernicola al 95? firma la sorprendente vittoria grigiorossa. In classifica le due squadre restano nelle Ultime due posizioni con la Cremonese a quota 15 e la Samp a 14, ormai con un piede e mezzo in Serie B. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 8 aprile 2023) Labatte 3-2 lain un match della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Blucerchiati due volte in vantaggio con Leris al 16? e Lammers al 66? e due volte raggiunti da Ghiglione al 35? e Lochoshvili all’85’. Sernicola al 95? firma la sorprendente. In classifica le due squadre restano nelledue posizioni con laa quota 15 e la Samp a 14, ormai con un piede e mezzo in Serie B. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - PianetaMilan : #Milan, c'è un problema in attacco: male le riserve, #Giroud unica garanzia #SempreMilan - valtaro : #Berlusconi, le ultime notizie: passerà la notte in terapia intensiva - corgiallorosso : LIVE Torino-Roma 0-1 (7' Dybala) – 23' Wijnaldum dalla distanza, pallone alto -