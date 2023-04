Ultime Notizie – Roma, uomo accoltellato a Pineta Sacchetti: è grave (Di sabato 8 aprile 2023) Un uomo è grave, ricoverato in codice rosso al Policlinico Gemelli, dopo essere stato accoltellato durante una lite nei pressi di un supermercato in via della Pineta Sacchetti a Roma. I poliziotti del commissariato Borgo, intervenuti sul posto dopo la segnalazione del titolare dell’attività commerciale, hanno arrestato l’aggressore, un cittadino nigeriano con precedenti di polizia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 8 aprile 2023) Un, ricoverato in codice rosso al Policlinico Gemelli, dopo essere statodurante una lite nei pressi di un supermercato in via della. I poliziotti del commissariato Borgo, intervenuti sul posto dopo la segnalazione del titolare dell’attività commerciale, hanno arrestato l’aggressore, un cittadino nigeriano con precedenti di polizia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

