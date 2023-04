Ultime Notizie Roma del 08-04-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 aprile 2023)dailynews radiogiornale Dove trovare sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione esteri un’apertura andiamo in Israele oggi a Gerusalemme un’auto avrebbe tentato di travolgere la folla non si hannodi vittime l’azione segue L’attacco di ieri a Tel Aviv dove ha perso la vita all’avvocato italiano Alessandro Parini 35 anni il nostro connazionale rimasto ucciso stiamo trascorrendo le vacanze pasquali a Tel Aviv con due amici era un giovane brillante avvocato con la passione per i viaggi partito ieri per Israele il gruppo di nostri connazionali rientrato in Italia secondo quanto ti ha preso sono stati accompagnati nel primo pomeriggio del personale dell’ambasciata all’aeroporto la Farnesina espresso errore sgomento la prende Giorgia Meloni al governo sono in contatto con la tua vita italiane seguire gli ...