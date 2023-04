Ultime Notizie Roma del 08-04-2023 ore 18:10 (Di sabato 8 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno ieri sera attentato a Tel Aviv morto un ragazzo italiano di 35 anni l’avvocato Alessandro Parini questa mattina a Gerusalemme un auto avrebbe tentato di travolgere la folla al momento non si hanno Notizie azione segue L’attacco di ieri il nostro connazionale rimasto ucciso stava trascorrendo le vacanze pasquali a Tel Aviv con due amici il gruppo di nostri connazionali è rientrato oggi in Italia secondo quanto si è appreso accompagnati nel primo pomeriggio dal personale dell’ambasciata all’aeroporto la Farnesina espresso colore sgomento la prende Giorgia Meloni al governo sono in contatto con l’autorità italiana per seguire gli aggiornamenti l’eventuale coinvolgimento attacco di altri cittadini italiani in Ucraina cesserà di esistere neanche un vinto il vicepresidente ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno ieri sera attentato a Tel Aviv morto un ragazzo italiano di 35 anni l’avvocato Alessandro Parini questa mattina a Gerusalemme un auto avrebbe tentato di travolgere la folla al momento non si hannoazione segue L’attacco di ieri il nostro connazionale rimasto ucciso stava trascorrendo le vacanze pasquali a Tel Aviv con due amici il gruppo di nostri connazionali è rientrato oggi in Italia secondo quanto si è appreso accompagnati nel primo pomeriggio dal personale dell’ambasciata all’aeroporto la Farnesina espresso colore sgomento la prende Giorgia Meloni al governo sono in contatto con l’autorità italiana per seguire gli aggiornamenti l’eventuale coinvolgimento attacco di altri cittadini italiani in Ucraina cesserà di esistere neanche un vinto il vicepresidente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - alfonso25592 : Lazio-Juventus chiude il Sabato Santo della Serie A - coolest_amarni : RT @eossupportit: Novità entusiasmanti per GameFi su #EOS?? $ 20 milioni??di finanziamento sono stati designati per i progetti $EOS EVM e Ga… - PianetaMilan : Le #news più importanti finora pubblicate sul nostro amato #Milan -