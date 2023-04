Ultime Notizie Roma del 08-04-2023 ore 17 | 10

(Di sabato 8 aprile 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno l’attentato a Tel Aviv è in primo piano morto un turista italiano Alessandro Parini 35 anni diucciso sul lungomare investito da un’auto guidata da un arabo israeliano ci sono anche due italiani il gruppo dei nostri connazionali è rientrato oggi in Italia sono stati accompagnati nel primo pomeriggio dal personale dell’ambasciata italiana all’aeroporto l’attentatore che una volta uscito dall’auto avrebbe tentato di sparare sulla folla dato poi ucciso dalla reazione immediata delle guardie di sicurezza episodi acceso immediatamente l’attenzione già alta in questi giorni è il premier Netanyahu ha richiamato altri riservisti dopo quelli dell’aviazione la Farnesina espresso sgomento la Premiere Giorgia Meloni nel governo sono in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - Nik66485156 : RT @Wondercri1982: USA IL GRAFENE DENTRO I SIERI SPERIMENTALI ULTIME NOTIZIE: la FDA conferma che l'ossido di grafene è nei vaccini mRNA… - RedazioneDedalo : Italia – Sempre in forte calo le nascite - TuttoASRoma : LIVE • TORINO-ROMA Formazione ufficiale Roma: Llorente, Solbakken ed El Sharawy dal 1'. Dybala falso nueve (TABELLI… -

Mercogliano non dimentica le sue eccellenze ed i suoi figli migliori che, pur operando da anni lontano dalla terra d'origine, non hanno mai reciso il legame con essa. E' il caso della dottoressa ...Berlino, 8 apr. - Sono cessate oggi in Germania lerestrizioni imposte per la pandemia di covid - 19. Ora non è più obbligatorio indossare la mascherina all'interno di studi medici, ospedali e case di riposo. All'inizio di marzo era decaduto l'...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

La Lega è all'8,8% e in un mese ha perso lo 0,3%. Il partito di Matteo Salvini, comunque, resta il secondo nella coalizione di governo: Forza Italia – negli ultimi giorni concentrato sulla situazione ...L’ex tennista Boris Becker, vincitore di sei slam in carriera, ha raccontato i suoi otto mesi in carcere: «Costretto a fare amicizia con i più duri per sentirmi protetto» ...