Ultime Notizie Roma del 08-04-2023 ore 16:10 (Di sabato 8 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno andiamo in ferie perché questa mattina delusa Lemme un’auto avrebbe tentato di travolgere la folla al momento non si hanno Notizie di vittime causate dal tentato speronamento che ha creato momenti di panico l’azione sia quella attacco Ricky c’era Tel Aviv dove ha perso la vita all’avvocato italiano Alessandro Parini il nostro connazionale stava trascorrendo le vacanze pasquali a Tel Aviv con due amici era un giovane brillante avvocato con la passione per i viaggi partito per il ieri mattina il gruppo di nostri connazionali rientrato oggi in Italia secondo quanto si è appreso siamo stati accompagnati nel primo pomeriggio del personale dell’ambasciata all’aeroporto la Farnesina espresso colore sgomento la prendere Giorgia governo sono in contatto con la tua ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno andiamo in ferie perché questa mattina delusa Lemme un’auto avrebbe tentato di travolgere la folla al momento non si hannodi vittime causate dal tentato speronamento che ha creato momenti di panico l’azione sia quella attacco Ricky c’era Tel Aviv dove ha perso la vita all’avvocato italiano Alessandro Parini il nostro connazionale stava trascorrendo le vacanze pasquali a Tel Aviv con due amici era un giovane brillante avvocato con la passione per i viaggi partito per il ieri mattina il gruppo di nostri connazionali rientrato oggi in Italia secondo quanto si è appreso siamo stati accompagnati nel primo pomeriggio del personale dell’ambasciata all’aeroporto la Farnesina espresso colore sgomento la prendere Giorgia governo sono in contatto con la tua ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - mariamworldart : RT @Wondercri1982: USA IL GRAFENE DENTRO I SIERI SPERIMENTALI ULTIME NOTIZIE: la FDA conferma che l'ossido di grafene è nei vaccini mRNA… - GermanoDottori : RT @sole24ore: Ucraina, Medvedev: «Scomparirà, nessuno ne ha bisogno». Kiev rafforza le difese lungo il confine con la Bielorussia https://… - TuttoASRoma : PELLEGRINI Out per febbre -