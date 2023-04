Ultime Notizie Roma del 08-04-2023 ore 13:10 (Di sabato 8 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e di almeno 7 feriti una vittima di italiano Alessandro Parini bilancio dell’attentato avvenuto sul lungomare di Tel Aviv due italiani in condizioni non gravi anche tra i feriti la natalità in Italia al minimo storico la mortalità resta ancora meno di 7 neonati Più di 12 decessi per 1000 abitanti sono questi dati che emergono dal report dell’istat sugli indicatori demografici relativi al 2022 Russia è aperto negoziato per porre fine alla guerra con l’Ucraina se saranno presi in considerazione i suoi interessi negoziato non può esserci fino a che i nostri interessi non saranno presi in considerazione ha detto il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo turco mevlut cavusoglu ad Ankara carte Top Secret di Stati Uniti ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e di almeno 7 feriti una vittima di italiano Alessandro Parini bilancio dell’attentato avvenuto sul lungomare di Tel Aviv due italiani in condizioni non gravi anche tra i feriti la natalità in Italia al minimo storico la mortalità resta ancora meno di 7 neonati Più di 12 decessi per 1000 abitanti sono questi dati che emergono dal report dell’istat sugli indicatori demografici relativi al 2022 Russia è aperto negoziato per porre fine alla guerra con l’Ucraina se saranno presi in considerazione i suoi interessi negoziato non può esserci fino a che i nostri interessi non saranno presi in considerazione ha detto il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo turco mevlut cavusoglu ad Ankara carte Top Secret di Stati Uniti ...

