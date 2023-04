Ultime Notizie Roma del 08-04-2023 ore 10:10 (Di sabato 8 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio attacco terroristico Tel Aviv è un terrorista italiano 35 anni Romano Alessandro carini rimasto ucciso diverse altre persone ferite tra cui altri due connazionali da un veicolo che è piombato sulla folla che passeggiava sul lungomare della città l’attentatore una volta uscito dall’auto avrebbe tentato di sparare sulla folla l’uomo è stato poi ucciso dalla reazione Nei riguardi di sicurezza meloni profondo cordoglio per la morte del nostro connazionale Papa Francesco non ha partecipato alla Via Crucis che si è tenuta il colosseo dove erano presenti oltre 20 mila fedeli ma seguito la celebrazione da casa Santa Marta per via del freddo intenso di questi giorni il ponte è scelto di mettere sotto la stessa Croce ucraini e russi lo scorso anno per questa stessa ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio attacco terroristico Tel Aviv è un terrorista italiano 35 annino Alessandro carini rimasto ucciso diverse altre persone ferite tra cui altri due connazionali da un veicolo che è piombato sulla folla che passeggiava sul lungomare della città l’attentatore una volta uscito dall’auto avrebbe tentato di sparare sulla folla l’uomo è stato poi ucciso dalla reazione Nei riguardi di sicurezza meloni profondo cordoglio per la morte del nostro connazionale Papa Francesco non ha partecipato alla Via Crucis che si è tenuta il colosseo dove erano presenti oltre 20 mila fedeli ma seguito la celebrazione da casa Santa Marta per via del freddo intenso di questi giorni il ponte è scelto di mettere sotto la stessa Croce ucraini e russi lo scorso anno per questa stessa ...

