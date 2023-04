Ultime Notizie Roma del 08-04-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio attacco terroristico Tel Aviv è un terrorista italiano 35 annino Alessandro Parini è rimasto ucciso diverte altre persone ferite tra cui altri due connazionali da un veicolo che ha piombato sulla folla che passeggiava sul lungomare della città italiana l’attentatore una volta uscito dall’auto avrebbe tentato di sparare sulla folla l’uomo è stato poi ucciso dalla reazione Nei riguardi di sicurezza meloni profondo cordoglio per la morte del nostro connazionale Papa Francesco non ha partecipato alla Via Crucis che si è tenuta Al colosseo dove erano presenti oltre 20 mila fedeli ma seguito la celebrazione da casa Santa Marta per via del freddo intenso di questi giorni il ponte ha scelto di mettere sotto la testa Croce ucraini e russi lo scorso anno per ...