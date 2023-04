Ultime Notizie – “Prigione esperienza brutale, ma mi ha reso uomo migliore” (Di sabato 8 aprile 2023) L’ex tennista tedesco Boris Becker ha affermato che il tempo passato in Prigione lo ha rafforzato e reso una persona migliore. “Sono un sopravvissuto, un duro”, ha detto Becker, 55 anni, in un’intervista alla Bbc. “Semmai, mi ha reso un uomo migliore e più forte”, ha aggiunto. Il tennista è stato rilasciato nel Regno Unito a metà dicembre dopo aver trascorso 231 giorni dietro le sbarre. L’atleta era stato condannato a fine aprile 2022 a Londra a due anni e mezzo di reclusione per non aver dichiarato correttamente i suoi beni nella sua procedura concorsuale. E’ potevo andarsene prima a causa di un regolamento speciale per i detenuti stranieri. Tuttavia, Becker deve continuare a cedere parte delle sue entrate ai curatori fallimentari. Inoltre, per il momento non gli è consentito ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 8 aprile 2023) L’ex tennista tedesco Boris Becker ha affermato che il tempo passato inlo ha rafforzato euna persona. “Sono un sopravvissuto, un duro”, ha detto Becker, 55 anni, in un’intervista alla Bbc. “Semmai, mi haune più forte”, ha aggiunto. Il tennista è stato rilasciato nel Regno Unito a metà dicembre dopo aver trascorso 231 giorni dietro le sbarre. L’atleta era stato condannato a fine aprile 2022 a Londra a due anni e mezzo di reclusione per non aver dichiarato correttamente i suoi beni nella sua procedura concorsuale. E’ potevo andarsene prima a causa di un regolamento speciale per i detenuti stranieri. Tuttavia, Becker deve continuare a cedere parte delle sue entrate ai curatori fallimentari. Inoltre, per il momento non gli è consentito ...

