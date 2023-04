Ultime Notizie – Permessi 104 | cambiano le regole | novità 2023

(Di sabato 8 aprile 2023)104, una nuova circolare dell’Inps fornisce indicazioni e chiarimenti collegati alleintrodotte dal decreto legislativo entrato in vigore dal 13 agosto 2022. Il decreto recepisce la direttiva Ue relativa all’equilibrio tra vita privata e lavorativa per genitori e prestatori di assistenza. In particolare, il decreto in esame – come si legge nella nota Inps – ha modificato l’articolo 33 della legge n. 104/1992, eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione deidisciplinati dal medesimo articolo al comma 3. Ha prolungato il congedo parentale di cui all’articolo 33 del medesimo decreto legislativo; ha modificato il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, introducendo il “convivente di fatto”. Per quanto riguarda dunque i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: AUMENTANO GLI INDISPONIBILI Le ultime notizie dalla secondaria del Forum, verso la gara di Pasqua in LBA #olimpiamilano… - fabiocavagnera : AUMENTANO GLI INDISPONIBILI Le ultime notizie dalla secondaria del Forum, verso la gara di Pasqua in LBA… - OlimpiaMiNews : AUMENTANO GLI INDISPONIBILI Le ultime notizie dalla secondaria del Forum, verso la gara di Pasqua in LBA… -

... determinato a fare punti per continuare a scappare dalletre in classifica. L'autogol di ... Segue servizio completo Fiorentina: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte le ...Vesuvio imbiancato - immagine decisamente inedita per Pasqua - e temperature in calo: colpo di coda dell'inverno nel Napoletano. Le forti precipitazioni delleore, in parte una vera e propria grandinata, registratesi nelle città poste alle pendici del vulcano hanno prodotto un deciso abbassamento delle temperature. Ma, passate le nuvole, la ...ARTICOLO PRECEDENTE Italia, mortalità in aumento: colpa dei cambiamenti climatici ARTICOLO SUCCESSIVO Tel Aviv, auto sulla folla: ucciso un turista italianoOroscopo del Giorno ...

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, misurazione e marketing (con annunci personali ...