Ultime Notizie – Paperoni under 40 | il ‘papà’ di TikTok secondo solo a Zuckerberg

(Di sabato 8 aprile 2023) Ci sono 18 imprenditori cinesi tra i miliardari self-made di età pari o inferiore a 40 anni nel mondo il cui numero complessivo è pari a 59: i dati sono di gennaio e fanno parte dell'elenco compilato dall'Hurun Research Institute. Zhang Yiming, il fondatore della società madre di, ByteDance, è alposto con una ricchezza di 250 miliardi di yuan (circa 36,3 miliardi di dollari Usa), dopo il Ceo di Meta Mark. La Cina è secondaagli Stati Uniti Uniti, che ospita 23 di questi miliardari nella lista. I tre co-fondatori di miHoYo, lo sviluppatore con sede a Shanghai del gioco acclamato in tutto il mondo Genshin Impact, sono tra i 14 nuovi arrivati quest'anno, ha affermato l'istituto di ricerca.