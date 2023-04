Ultime Notizie – Nordcorea, Pyongyang testa nuovo drone nucleare sottomarino (Di sabato 8 aprile 2023) Le autorità della Corea del Nord hanno riferito di aver testato con successo un nuovo drone sottomarino, l’Haeil-2, “in grado di trasportare una testata nucleare”. Lo riferisce la Korean Central News Agency spiegando che il drone, chiamato Haeil-2 Unmanned Underwater Nuclear Attack Boat, è stato testato tra il 4 e il 7 aprile. L’agenzia di stampa Nordcoreana aggiunge che il drone ha navigato nelle acque al largo della costa orientale della Corea del Nord per più di 71 ore prima che la sua testata di prova fosse fatta esplodere sott’acqua giovedì pomeriggio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 8 aprile 2023) Le autorità della Corea del Nord hanno riferito di averto con successo un, l’Haeil-2, “in grado di trasportare unata”. Lo riferisce la Korean Central News Agency spiegando che il, chiamato Haeil-2 Unmanned Underwater Nuclear Attack Boat, è statoto tra il 4 e il 7 aprile. L’agenzia di stampana aggiunge che ilha navigato nelle acque al largo della costa orientale della Corea del Nord per più di 71 ore prima che la suata di prova fosse fatta esplodere sott’acqua giovedì pomeriggio. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

