Ultime Notizie – Migranti | naufragio in Tunisia | 35 morti

Almeno 35 migranti sono morti e 14 sono stati salvati in un nuovo naufragio avvenuto al largo della Tunisia. Lo riporta il sito d'informazione 'AfroPlanete', precisando che uno dei due barconi salpati dalla costa è affondato a causa del mare mosso. A bordo c'erano 49 persone.

