Ultime Notizie – Gerusalemme | auto cerca di travolgere folla | nessuna vittima

(Di sabato 8 aprile 2023) Un’ha tentato dialcune persone a Jaffa Street, a. Lo riporta l’emittente Kan citando Magen David Adom, l’equivalente israeliano della Protezione civile. Al momento non si hannodi vittime causate dal tentato speronamento, che ha creato momenti di panico. L’azione segue l’attacco di ieri sera a Tel Aviv dove ha perso la vita l’avvocato italiano Alessandro Parini e l’uccisione di due sorelle israeliane nella Valle del Giordano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - marisolcallosa : RT @TurciLinda: Ultime notizie... Ahimè... #BarisArduc #AlparslanBüyükSelçuklu #kayrazabci - F1ingenerale_ : La Formula 1 ispira il cinema: un nuovo film è in arrivo e Lewis Hamilton ne sarà produttore. Tra le ultime notiz… - fidasvicenza : Le ultime notizie da Fidas Vicenza e da tutti i suoi Gruppi. Pasqua 2023 L’associazione FIDAS Vicenza augura a tu… -

Insomma, lediramate nel lungo weekend di Pasqua appena iniziato sono più che succulenti. L'... I contributi grafici delleore mettono in evidenza il gran lavoro dei progettisti Apple per ...TEMI: gioco truccividale pasqua cividale trucIl Truc protagonista della Pasqua a Cividale del Friuli Cade per 15 metri a Gemona: soccorso nella notte Al via il restauro di ...La Fiorentina ha vinto sette delleotto partite di Serie A contro avversarie liguri (1P), dopo aver collezionato tre successi nelle precedenti 14 contro squadre di questa regione (8N, 3P). ...

Berlusconi, le ultime notizie di Stefano Zurlo: "Stamattina una grande paura, situazione seria ma evoluzione positiva" La7

L’azzurro, l’unico in tabellone, ha perso in tre ... Gioie e dolori per i Nets, che a Miami vincono col brivido la 18ª partita nelle ultime 20 nel giorno dell’infortunio al ginocchio di Kevin Durant, ...(ANSA) - TRIESTE, 08 APR - "La Sissa ha una storia di collaborazione con il mondo dei Balcani sin dalla nascita, che passa attraverso la formazione di studenti che provengono da quell'area e ...