Ultime Notizie – Denunciato per stupro Fabrizio Lombardo, ex capo Miramax in Italia (Di sabato 8 aprile 2023) Fabrizio Lombardo, ex capo della Miramax e stretto collaboratore di Harvey Weinstein, è stato Denunciato per stupro presso la Corte Suprema di New York. Ad accusarlo è l’ex modella Sara Ziff, fondatrice di Model Alliance, un gruppo per la difesa di modelle e creatori di moda. Lo riferisce il New York Times. Secondo la denuncia, presentata il 6 aprile, Lombardo aggredì sessualmente Ziff in una stanza d’albergo a New York nel 2001, quando la modella aveva 19 anni. Ziff cita in giudizio Lombardo, Weinstein, la Disney e le sue sussidiarie Buena vista e Miramax per abuso e negligenza. Ciò è possibile grazie all’Adult Survivor Act del maggio 2022, che estende fino al novembre 2023 il diritto di vittime di reati sessuali di ottenere un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 8 aprile 2023), exdellae stretto collaboratore di Harvey Weinstein, è statoperpresso la Corte Suprema di New York. Ad accusarlo è l’ex modella Sara Ziff, fondatrice di Model Alliance, un gruppo per la difesa di modelle e creatori di moda. Lo riferisce il New York Times. Secondo la denuncia, presentata il 6 aprile,aggredì sessualmente Ziff in una stanza d’albergo a New York nel 2001, quando la modella aveva 19 anni. Ziff cita in giudizio, Weinstein, la Disney e le sue sussidiarie Buena vista eper abuso e negligenza. Ciò è possibile grazie all’Adult Survivor Act del maggio 2022, che estende fino al novembre 2023 il diritto di vittime di reati sessuali di ottenere un ...

