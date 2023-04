Ultime Notizie – ChatGPT, misure OpenAi all’esame del Garante Privacy (Di sabato 8 aprile 2023) ChatGPT, dopo lo stop del servizio in Italia il Garante per la protezione dei dati personali (Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza) si è riunito oggi, in seduta straordinaria, per un primo esame dei due documenti fatti pervenire da OpenAi dopo l’incontro svoltosi mercoledì in video conferenza su ChatGPT. Il Collegio tornerà a riunirsi martedì per proseguire l’esame delle misure proposte dalla società statunitense per rendere il trattamento dei dati degli utenti e degli interessati conforme alla normativa Privacy. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 8 aprile 2023), dopo lo stop del servizio in Italia ilper la protezione dei dati personali (Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia, Guido Scorza) si è riunito oggi, in seduta straordinaria, per un primo esame dei due documenti fatti pervenire dadopo l’incontro svoltosi mercoledì in video conferenza su. Il Collegio tornerà a riunirsi martedì per proseguire l’esame delleproposte dalla società statunitense per rendere il trattamento dei dati degli utenti e degli interessati conforme alla normativa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

