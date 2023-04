Ultime Notizie – Boscaiolo muore travolto da un albero che stava tagliando (Di sabato 8 aprile 2023) Tragedia in mattinata in una zona boschiva tra i comuni di Monzuno e San Benedetto Val di Sambro, sull’Appennino bolognese. Un uomo di 38 anni, mentre stava lavorando, è morto dopo essere stato travolto dal tronco di un albero ad alto fusto che aveva appena tagliato. La vittima, titolare di una ditta individuale del posto, è rimasto ferito in vari parti del corpo dopo che il tronco lo ha letteralmente schiacciato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118 che hanno constato il decesso. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’accaduto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 8 aprile 2023) Tragedia in mattinata in una zona boschiva tra i comuni di Monzuno e San Benedetto Val di Sambro, sull’Appennino bolognese. Un uomo di 38 anni, mentrelavorando, è morto dopo essere statodal tronco di unad alto fusto che aveva appena tagliato. La vittima, titolare di una ditta individuale del posto, è rimasto ferito in vari parti del corpo dopo che il tronco lo ha letteralmente schiacciato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118 che hanno constato il decesso. Sono in corso accertamenti sulla dinamica dell’accaduto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

