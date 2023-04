Ultime Notizie – Berlusconi ricoverato, il Cav vuole tornare a casa (Di sabato 8 aprile 2023) In queste ore dall’ospedale di Milano, dal San Raffaele, filtra l’intenzione di Silvio Berlusconi di tornare presto al lavoro. Il leader azzurro “sta meglio di quanto mi aspettassi”, ha detto Gianni Letta che oggi per circa un’ora ha fatto visita all’amico ricoverato (“Tornerà in campo? ”Assolutamente sì, lo conoscete”, ha risposto ai cronisti). Da parte sua lo stesso Berlusconi avrebbe manifestato la volontà di mettersi alle spalle la permanenza in terapia intensiva e di voler tornare quanto prima a casa, a riprova di un umore positivo, al netto della situazione sanitaria che spinge i medici alla prudenza. A spiegare il quadro del paziente è Alberto Zangrillo, responsabile della terapia intensiva del San Raffaele, che nel primo pomeriggio ha detto come Berlusconi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 8 aprile 2023) In queste ore dall’ospedale di Milano, dal San Raffaele, filtra l’intenzione di Silviodipresto al lavoro. Il leader azzurro “sta meglio di quanto mi aspettassi”, ha detto Gianni Letta che oggi per circa un’ora ha fatto visita all’amico(“Tornerà in campo? ”Assolutamente sì, lo conoscete”, ha risposto ai cronisti). Da parte sua lo stessoavrebbe manifestato la volontà di mettersi alle spalle la permanenza in terapia intensiva e di volerquanto prima a, a riprova di un umore positivo, al netto della situazione sanitaria che spinge i medici alla prudenza. A spiegare il quadro del paziente è Alberto Zangrillo, responsabile della terapia intensiva del San Raffaele, che nel primo pomeriggio ha detto come...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - mariamworldart : RT @Wondercri1982: USA IL GRAFENE DENTRO I SIERI SPERIMENTALI ULTIME NOTIZIE: la FDA conferma che l'ossido di grafene è nei vaccini mRNA… - GermanoDottori : RT @sole24ore: Ucraina, Medvedev: «Scomparirà, nessuno ne ha bisogno». Kiev rafforza le difese lungo il confine con la Bielorussia https://… - TuttoASRoma : PELLEGRINI Out per febbre -