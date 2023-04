Ultime Notizie – Berlusconi ricoverato | Gianni Letta | “Tornerà in campo? Assolutamente sì”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 8 aprile 2023) Silvioin? “sì, lo conoscete”. Lo ha detto, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri e fedelissimo del Cav, ai cronisti che lo aspettavano fuori dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove da mercoledì scorso èil leader di Forza Italia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione