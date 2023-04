Ultime Notizie – Berlusconi ricoverato, così riceve familiari e amici (Di sabato 8 aprile 2023) La tenda che separa il suo box da quello accanto, il rumore dei macchinari nel reparto di Terapia intensiva cardio-toraco-vascolare del San Raffaele di Milano, al piano -1 del settore Q, la moglie, la deputata di Forza Italia Marta Fascina, sempre al suo fianco. Trascorrono così i giorni dell’ex premier Silvio Berlusconi in ospedale, da quando mercoledì è stato ricoverato nella terapia intensiva diretta da Alberto Zangrillo, suo medico personale, per un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. A quanto apprende l’Adnkronos Salute, il suo box sarebbe appartato in fondo al reparto. Le visite dei familiari e degli amici più stretti che arrivano alla spicciolata intervallano le ore scandite da riposo, terapie ed esami di routine per monitorare l’evolversi della situazione e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 8 aprile 2023) La tenda che separa il suo box da quello accanto, il rumore dei macchinari nel reparto di Terapia intensiva cardio-toraco-vascolare del San Raffaele di Milano, al piano -1 del settore Q, la moglie, la deputata di Forza Italia Marta Fascina, sempre al suo fianco. Trascorronoi giorni dell’ex premier Silvioin ospedale, da quando mercoledì è statonella terapia intensiva diretta da Alberto Zangrillo, suo medico personale, per un’infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. A quanto apprende l’Adnkronos Salute, il suo box sarebbe appartato in fondo al reparto. Le visite deie deglipiù stretti che arrivano alla spicciolata intervallano le ore scandite da riposo, terapie ed esami di routine per monitorare l’evolversi della situazione e ...

