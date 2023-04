Ultime Notizie – Attentato Tel Aviv, il dolore dei genitori di Alessandro Parini (Di sabato 8 aprile 2023) “La semplicità. La riservatezza e la modestia”. Il papà e la mamma di Alessandro Parini ricordano con queste parole all’Adnkronos il figlio 35enne morto nell’Attentato di ieri sera a Tel Aviv. Con una busta e dei fiori in mano lasciano l’appartamento a Monteverde dove il 35enne viveva da solo e dove loro, stretti in un dolore composto, sono tornati a prendere poche cose. “I traguardi raggiunti da Alessandro li conosceva solo lui – aggiungono – perché lui era fatto così. Sempre modesto”. La procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte del 35enne. I magistrati dell’antiterrorismo, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, hanno già ricevuto una prima informativa da Digos e Ros e procedono per i reati di Attentato con ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 8 aprile 2023) “La semplicità. La riservatezza e la modestia”. Il papà e la mamma diricordano con queste parole all’Adnkronos il figlio 35enne morto nell’di ieri sera a Tel. Con una busta e dei fiori in mano lasciano l’appartamento a Monteverde dove il 35enne viveva da solo e dove loro, stretti in uncomposto, sono tornati a prendere poche cose. “I traguardi raggiunti dali conosceva solo lui – aggiungono – perché lui era fatto così. Sempre modesto”. La procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo di indagine in relazione alla morte del 35enne. I magistrati dell’antiterrorismo, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, hanno già ricevuto una prima informativa da Digos e Ros e procedono per i reati dicon ...

