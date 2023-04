Ufc 287, Alex Pereira vs Israel Adesanya 2 stanotte in tv: programma, orario e streaming (Di sabato 8 aprile 2023) Israel Adesanya cerca la rivincita contro Alex Pereira. Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile, in occasione di UFC 287 alla Miami-Dade Arena, l’ex campione dei pesi medi vuole riprendersi la cintura contro il brasiliano che gliel’ha strappata al Madison Square Garden, confermandosi bestia nera di Izzy. Pereira aveva già messo ko Adesanya nella kickboxing e nelle Mma, andando oltre ogni aspettative, ha concesso il bis, costringendo l’arbitro a fermare il combattimento. Adesanya, dopo il primo ko della carriera, è chiamato a reagire. La sua carriera, comunque vada, è già leggendaria, ma Izzy non ha nessun motivo di abdicare. L’evento di Ufc 287 inizierà alle 04:00 della notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile, ma per il main event bisognerà aspettare intorno alle ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023)cerca la rivincita contro. Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile, in occasione di UFC 287 alla Miami-Dade Arena, l’ex campione dei pesi medi vuole riprendersi la cintura contro il brasiliano che gliel’ha strappata al Madison Square Garden, confermandosi bestia nera di Izzy.aveva già messo konella kickboxing e nelle Mma, andando oltre ogni aspettative, ha concesso il bis, costringendo l’arbitro a fermare il combattimento., dopo il primo ko della carriera, è chiamato a reagire. La sua carriera, comunque vada, è già leggendaria, ma Izzy non ha nessun motivo di abdicare. L’evento di Ufc 287 inizierà alle 04:00 della notte tra sabato 8 e domenica 9 aprile, ma per il main event bisognerà aspettare intorno alle ...

