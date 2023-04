Udinese | Sottil | «Dimentichiamo subito la batosta di Bologna»

(Di sabato 8 aprile 2023) Andrea, allenatore dell’, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Monza: le dichiarazioni Andrea, tecnico dell’, ha parlato a Sky Sport prima del match con il Monza. LE PAROLE – «È importante vivere il presente, quindi dobbiamodimenticare la partita di. Non vediamo l’ora di scendere in campo contro una squadra sempre ben organizzata. Rientrano tutti i giocatori, sarà una gara all’altezza. Mi dispiace solo per l’assenza di Pereyra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tutto è pronto alla Dacia Arena di Udine per la gara tra i padroni di casa dell'e il Monza . La formazione disfida quella di Palladino. I due allenatori hanno scelto i 22 che andranno in campo per la prima partita di questo sabato di campionato.- Monza, ...(3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success. Allenatore:. MONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Antov, Pablo Marí, Izzo; ...Commenta per primo(3 - 5 - 2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; .... MONZA (3 - 4 - 2 - 1): Di Gregorio; Antov, Pablo Marí, Izzo; Ciurria, ...

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success. A parlare in merito al match che vedrà l'Udinese affrontare il Monza è stato Walace che ha sottolineato come la squadra debba tornare ...