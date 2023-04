Udinese, Sottil: 'Arrabbiato per la ripresa. Su Pafundi la vedo così' (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo il pareggio contro il Monza, il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato a Sky Sport. "La squadra ha fatto un grande primo te... Leggi su calciomercato (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo il pareggio contro il Monza, il tecnico dell'Andreaha parlato a Sky Sport. "La squadra ha fatto un grande primo te...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalcio : Udinese-Monza: le parole di Sottil nel post-partita - sportli26181512 : Udinese, Sottil: 'Arrabbiato per la ripresa. Su Pafundi la vedo così': Dopo il pareggio contro il Monza, il tecnico… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'C'è rammarico per l'avvio di ripresa, primo tempo dominato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'C'è rammarico per l'avvio di ripresa, primo tempo dominato' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Sottil: 'C'è rammarico per l'avvio di ripresa, primo tempo dominato' -