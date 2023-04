Udinese | Nestorovski | «Dopo un buon primo tempo dove abbiamo giocato un buon calcio | abbiamo perso sicurezza»

(Di sabato 8 aprile 2023) Ilija, attaccante dell’, ha parlato aTvil pareggio rimediato a casa contro il Monza Ilija, attaccante dell’, ha parlato aTv. PAROLE – «ununavendo preso gol nei primi minuti. Per fortunapareggiato conquistando un punto a Udine. Mi sento importante in questa squadra ogni giorno negli allenamenti mi impegno al 100% ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Nestorovski: 'Prepariamo al massimo ogni partita a prescindere dall'avversario' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UDINESE - Nestorovski: 'Prepariamo al massimo ogni partita a prescindere dall'avversario' - susydigennaro : RT @napolimagazine: UDINESE - Nestorovski: 'Prepariamo al massimo ogni partita a prescindere dall'avversario' - napolimagazine : UDINESE - Nestorovski: 'Prepariamo al massimo ogni partita a prescindere dall'avversario' - apetrazzuolo : UDINESE - Nestorovski: 'Prepariamo al massimo ogni partita a prescindere dall'avversario' -

Al 90' è rigore per l'per un fallo di Petagna su: tira Beto e non sbaglia. Il match finisce 2 - 2. Il tabellino di- Monza 2 - 2 Gol: 18' Lovric (U), 48' Colpani (M), 56' ...Nel finale sembra ci sia poco da fare per l', ma un'ingenuità di Petagna procura un calcio di rigore ai bianconeri (contatto falloso con): Beto dal dischetto non sbaglia , fa 1 - 1 ...Brutto secondo tempo dell'che fatica ad orchestrare una reazione, nonostante gli ingressi di Pafundi, Thauvin e. Solo un episodio può salvare i friulani e la manna dal cielo ...

Udinese, Nestorovski: “Mi sento importante per la squadra. Punto prezioso in casa" TUTTO mercato WEB

StampaUn calcio di rigore di Beto a tempo scaduto permette all’Udinese di salvare la pelle nella sfida casalinga contro il Monza, ad un passo dalla decima vittoria in campionato ma costretto a tornare ..."Dopo un primo tempo in cui abbiamo giocato un buon calcio, abbiamo perso sicurezza avendo preso gol nei primi minuti. Per fortuna abbiamo pareggiato conquistando un punto". Lo ha detto l'attaccante d ...