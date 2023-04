Udinese-Monza, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023 (Di sabato 8 aprile 2023) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Udinese-Monza, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Turno pasquale che propone quella che si può definire come la partita della tranquillità, ma con vista su residue speranze europee, alla Dacia Arena, dove si sfidano i bianconeri e brianzoli. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 12.30 di sabato 8 aprile. Udinese-Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Davide Polizzi e Lorenzo Minotti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Ile isue Sky di, match valido per la ventinovesima giornata di. Turno pasquale che propone quella che si può definire come la partita della tranquillità, ma con vista su residue speranze europee, alla Dacia Arena, dove si sfidano i bianconeri e brianzoli. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 12.30 di sabato 8 aprile.sarà visibile sucon la telecronaca di Andrea Calogero ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Davide Polizzi e Lorenzo Minotti. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - CalcioPillole : #UdineseMonza, le probabili formazioni: vincere per continuare a stupire #SerieA #probabiliformazioni #cip - Fantacalcio : Udinese-Monza: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv - fut_de_100 : Jogso hj #SerieA Udinese - Monza 07:30 Fiorentina - Spezia 09:30 Sampdoria - Cremonese 11:30 Atalanta - Bologna 11… - infoitsport : Udinese: la sfida al Monza per superare subito la caduta di Bologna -