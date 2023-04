Udinese-Monza oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 8 aprile 2023) Se c’è un match di centroclassifica a questo punto della stagione, Udinese-Monza, in campo oggi alle 12.30 è proprio la partita in questione. Undicesimo posto per l’Udinese con 38 punti e tredicesimo per il Monza con 34, che giocherà pensando all’uomo il quale ha voluto che Monza diventasse grande, Silvio Berlusconi. Le scelte di Sottil Sottil può di nuovo disporre di Perez, Becao e Walace, tre giocatori fondamentali per l’assetto di squadra, mentre Pereyra, giocatore essenziale per il suo gioco di raccordo tra centrocampo e attacco, non ci sarà. La squadra titolare quindi dovrebbe prevedere il duo Lovric-Walace al centro a menare le danze, Udogie a sinistra a fare sconquassi e Beto sostenuto da Success in attacco. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Se c’è un match di centroclassifica a questo punto della stagione,, in campoalle 12.30 è proprio la partita in questione. Undicesimo posto per l’con 38 punti e tredicesimo per ilcon 34, che giocherà pensando all’uomo il quale ha voluto chediventasse grande, Silvio Berlusconi. Le scelte di Sottil Sottil può di nuovo disporre di Perez, Becao e Walace, tre giocatori fondamentali per l’assetto di squadra, mentre Pereyra, giocatore essenziale per il suo gioco di raccordo tra centrocampo e attacco, non ci sarà. La squadra titolare quindi dovrebbe prevedere il duo Lovric-Walace al centro a menare le danze, Udogie a sinistra a fare sconquassi e Beto sostenuto da Success in attacco. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - puntwithjamie : SERIE A: udinese vs monza- 2nd half over 0.5 fiorentina vs spezia- home to score atlanta vs bolonga- home to scor… - ilDottore10x : RT @DucaAndrea85: Da gennaio in campionato: Napoli ?? Monza ?? Verona ?? Empoli ?? Cremonese ?? Milan ?? Samp ?? Udinese ?? Bologna ?? Lecce ?? Spezi… - infoitsport : Le probabili formazioni di Udinese-Monza: Success ha recuperato - ItalianSerieA : ?? Udinese vs Monza, Match Officials Serie A Week 29 ??? Saturday 8 April 2023 ??? Dacia Arena ?? 12:30 ????? Referee… -