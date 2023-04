Udinese-Monza LIVE 1-2: ultimi assalti dei bianconeri (Di sabato 8 aprile 2023) Il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Udinese e Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla Dacia Arena, Udinese e Monza si affrontano nel match valido per la 29° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Il match valido per la 29ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Dacia Arena,si affrontano nel match valido per la 29° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - Udinese_1896 : 80’ | SOSTITUZIONI Forze fresche in entrambi gli schieramenti. Per il finale di gara, nell'Udinese Arslan prende il… - sagahtvlive : #Serie A Italia (P-29) ??:79 Udinese vs Monza 1-2 Sandi Lovric 18' Andrea Colpani 48', Nicolo Rovella 56' - chrstnpls01 : Qui per ricordarvi che la Salernitana non perde dalla partita contro la Lazio. Sesto risultato utile consecutivo e,… - Bertolca10 : Tante gare condensate nel sabato di Pasqua. Già in campo alla Dacia Arena, Udinese e Monza, con i brianzoli che han… -