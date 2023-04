(Di sabato 8 aprile 2023) Alle ore 12:30 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Sottil e Palladino Alle ore 12:30 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Sottil e Palladino.(3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto. All. Sottil(3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Pessina; Petagna. All. Palladino L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Classifica delle ultime 10 giornate (prima di #NapoliMilan): #Napoli 27 Juventus 22 Lazio 21 Sassuolo 20 Bologna 1… - infoitsport : Udinese-Monza, le probabili formazioni: vincere per continuare a stupire - CalcioNews24 : Le probabili formazioni di #UdineseMonza ?? - sportli26181512 : Udinese-Monza, dove vedere la partita in tv: gli orari: La sfida tra Udinese e Monza -che apre la giornata di sabat… - messveneto : Udinese, in scena al Friuli con il Monza: Sottil sarà senza il “Tucu” Pereyra -

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Turno pasquale che propone quella che si può definire come la partita della tranquillità, ma con vista su residue ...I diffidati di, ecco chi sono i biancorossi a rischio squalifica in vista della successiva sfida contro l' Inter. I brianzoli affronteranno i friulani in una partita che mette di fronte due ...I diffidati di, ecco chi sono i bianconeri a rischio squalifica in vista della successiva sfida contro la Roma. I friulani affronteranno i brianzoli in una partita di fondamentale importanza per ...

Udinese-Monza, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

Alle ore 12:30 in campo la sfida di Serie A tra Udinese e Monza, ecco le probabili formazioni con le scelte di Sottil e Palladino Alle ore 12:30 in campo la sfida di Serie A tra Udinese e Monza, ecco ...Si riparte. Altro “sparo” all’ora di pranzo, stavolta con il Monza. Se, come si era detto, la volata doveva cominciare a Bologna, l’Udinese è rimasta davvero “ammanettata” al palo del Dall’Ara, ...