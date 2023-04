Udinese-Monza | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di sabato 8 aprile 2023) La 29esima giornata del campionato di Serie A propone, nel giorno della vigilia di Pasqua, la sfida tra. Entrambe le squadre, avendo perso nell’ultima partita, vorranno sicuramente riscattarsi anche se ormai possono ritenersi al riparo dal rischio retrocessione. La speranza, dunque, è quella di assistere ad una gara giocata a viso aperto e combattuta. Ecco, di seguito, ledi. L’, dopo due vittorie consecutive contro Empoli e Milan, la scorsa domenica è incappata in una pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Bologna. I friulani sono obbligati a vincere se vogliono coltivare ancora il sogno Conference League, distante attualmente 6 lunghezze. Gli uomini di Sottil, infatti, sono 11esimi con 38 punti. Out per ...