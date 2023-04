Udinese-Monza 2-2 | Beto pareggia al fotofinish

(Di sabato 8 aprile 2023)no 2-2 nel ‘lunch match’ della 29/a giornata di Serie A, disputato alla Dacia Arena della città friulana. Al vantaggio dei padroni di casa con Lovric al 18?, rispondono Colpani al 48? e Rovella al 56?; un rigore dial 92? fissa il punteggio sul 2-2 finale. In classifica i bianconeri salgono a quota 39 in decima posizione, mentre i brianzoli sono tredicesimi con 35 punti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Udinese-Monza 2-2, gol e highlights: Beto salva i bianconeri al 92’ Sky Sport

