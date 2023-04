Udinese, Beto: «Dobbiamo lavorare di più, la squadra non è felice della prestazione» (Di sabato 8 aprile 2023) Beto, attaccante dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio rimediato in casa contro il Monza. Ecco le sue dichiarazioni Beto, attaccante dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «Mi alleno tutte le settimane sui rigori. Pereyra è davanti a me nelle gerarchie, ma io mi esercito sempre e ho calciato senza pressioni. Dobbiamo lavorare di più: la squadra non è felice della prestazione, ma è importante non aver perso. Due gol subiti nel secondo tempo? Non ho capito nemmeno io cosa sia successo, ma il calcio è così. Stavamo giocando meglio, ma dopo l’1-1 ci siamo scoraggiati. Ci abbiamo provato fino alla fine e siamo riusciti a pareggiare, questo è l’importante». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023), attaccante dell’, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio rimediato in casa contro il Monza. Ecco le sue dichiarazioni, attaccante dell’, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «Mi alleno tutte le settimane sui rigori. Pereyra è davanti a me nelle gerarchie, ma io mi esercito sempre e ho calciato senza pressioni.di più: lanon è, ma è importante non aver perso. Due gol subiti nel secondo tempo? Non ho capito nemmeno io cosa sia successo, ma il calcio è così. Stavamo giocando meglio, ma dopo l’1-1 ci siamo scoraggiati. Ci abbiamo provato fino alla fine e siamo riusciti a pareggiare, questo è l’importante». L'articolo proviene da Calcio News ...

