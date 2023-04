Ucraina, ultime notizie. Sui social i piani di guerra ucraini, Usa preoccupati. Tornano a casa 31 bambini ucraini (Di sabato 8 aprile 2023) Il dipartimento di Giustizia Usa ha aperto un’inchiesta sulla fuga di documenti sull’Ucraina e su altri dossier di sicurezza, comparsi sui social. Gli analisti della sicurezza contattati dal New York Times ritengono che oltre alle carte sull’Ucraina ci siano anche slide informative sensibili sulla Cina, sul teatro militare indo-pacifico, il Medio Oriente e il terrorismo Leggi su ilsole24ore (Di sabato 8 aprile 2023) Il dipartimento di Giustizia Usa ha aperto un’inchiesta sulla fuga di documenti sull’e su altri dossier di sicurezza, comparsi sui. Gli analisti della sicurezza contattati dal New York Times ritengono che oltre alle carte sull’ci siano anche slide informative sensibili sulla Cina, sul teatro militare indo-pacifico, il Medio Oriente e il terrorismo

