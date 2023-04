Ucraina, ultime notizie. Bombe russe sul Donetsk, morti 4 civili. Missile ucraino abbattuto in Crimea (Di sabato 8 aprile 2023) Il dipartimento di Giustizia Usa ha aperto un’inchiesta sulla fuga di documenti sull’Ucraina e su altri dossier di sicurezza, comparsi sui social. Gli analisti della sicurezza contattati dal New York Times ritengono che oltre alle carte sull’Ucraina ci siano anche slide informative sensibili sulla Cina, sul teatro militare indo-pacifico, il Medio Oriente e il terrorismo Leggi su ilsole24ore (Di sabato 8 aprile 2023) Il dipartimento di Giustizia Usa ha aperto un’inchiesta sulla fuga di documenti sull’e su altri dossier di sicurezza, comparsi sui social. Gli analisti della sicurezza contattati dal New York Times ritengono che oltre alle carte sull’ci siano anche slide informative sensibili sulla Cina, sul teatro militare indo-pacifico, il Medio Oriente e il terrorismo

