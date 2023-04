Ucraina-Russia, New York Times: “Usa spiano anche Kiev” (Di sabato 8 aprile 2023) Gli Stati Uniti spiano la Russia. Ma spiano anche l’Ucraina e gli alleati. E’ il quadro che il New York Times delinea dopo il caso dei ‘leaked documents’, i piani di Usa e Nato per aiutare Kiev diffusi sui social media. I documenti conterrebbero informazioni relative alla strategia da adottare in vista della controffensiva Ucraina. I file prodotti da diverse agenzie, secondo il New York Times, mostrano le crepe nell’apparatao militare russo “che fatica nella guerra in Ucraina” e che è “profondamente compromesso”. L’intelligence americana riesce “su base quotidiana” ad ottenere informazioni sulle azioni russe, sugli obiettivi specifici: “Tale attività di intelligence ha permesso agli ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 aprile 2023) Gli Stati Unitila. Mal’e gli alleati. E’ il quadro che il Newdelinea dopo il caso dei ‘leaked documents’, i piani di Usa e Nato per aiutarediffusi sui social media. I documenti conterrebbero informazioni relative alla strategia da adottare in vista della controffensiva. I file prodotti da diverse agenzie, secondo il New, mostrano le crepe nell’apparatao militare russo “che fatica nella guerra in” e che è “profondamente compromesso”. L’intelligence americana riesce “su base quotidiana” ad ottenere informazioni sulle azioni russe, sugli obiettivi specifici: “Tale attività di intelligence ha permesso agli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Cronache dalla Russia di Putin. L’attivista politico Vladimir Kara-Murza, sopravvissuto a due tentativi di avvelena… - michele_geraci : La #VonDerLeyen è venuta in #Cina senza la adeguata preparazione ritenendo che la guerra in #Ucraina, seppur fastid… - martaottaviani : I documenti rubati agli #Usa sarebbero stati falsificati, aumentando il numero dei soldati morti per l'#Ucraina e d… - tonigladio : RT @AgainCarlakak: BERLINO DICE #FUCKNATO I Berlinesi sono scesi in massa per le strade chiedendo che gli USA e la NATO lascino immediata… - zevunderskin : RT @AgainCarlakak: BERLINO DICE #FUCKNATO I Berlinesi sono scesi in massa per le strade chiedendo che gli USA e la NATO lascino immediata… -