Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo: "L'Ucraina, guidata dall'élite nazista, non è necessaria nemmeno per i suoi stessi cittadini" L'Ucraina cesserà di esistere. Ne è convinto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, che lo ha scritto sulla sua pagina su VKontakte. "Perché l'Ucraina scomparirà? Perché nessuno ne ha bisogno", ha sostenuto l'ex presidente russo, aggiungendo che né l'Europa, né gli Stati Uniti, né l'Africa e l'America Latina, né l'Asia, né la Russia hanno bisogno di una repubblica post-sovietica. "L'Ucraina, guidata dall'élite nazista, non è necessaria nemmeno per i suoi stessi cittadini", ha proseguito il vicepresidente del Consiglio di sicurezza.

