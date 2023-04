Ucraina | Kiev rafforza difese al confine con Russia e Bielorussia

(Di sabato 8 aprile 2023), 8 apr. (Adnkronos) - Le forze ucraine stannondo le loro posizioni difensive lungo ilcon Bielo. A renderlo noto su Facebook il ministero della Difesa di, citando il tenente generale Serhiy Nayev, comandante delle forze congiunte delle forze armate ucraine. "È in corso l'espansione del sistema di barriere ingegneristiche nelle aree confinanti con la Bieloe la", ha spiegato Nayev, aggiungendo che si stanno creando campi minati "in aree accessibili ai carri armati". Il generale ha precisato che più di 6mila mine sono state posizionate la scorsa settimana e che i soldati ucraini stanno lavorando "24 ore su 24, nonostante le condizioni meteorologiche". Nel frattempo le forze russe hanno costruito una ...

...da parte delle autorità di, ha aggiunto. 'Sono loro che proteggiamo nel corso dell'operazione militare speciale, distruggendo senza pietà il nemico. Ma i pezzi di Russia, chiamatiin ...08 apr 15:56 Blinken esclude al momento negoziati- Mosca Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, esclude al momento colloqui per una tregua frae Russia. 'Per alcuni l'idea di ......su canali Telegram e profili Twitter i piani segreti degli Stati Uniti e della Nato per supportare l'nella controffensiva contro la Russia attesa "presto", come ripetono da giorni da. Il ...

Medvedev: “Nessuno ha bisogno dell'Ucraina, sparirà”. Bombe russe su Zaporizhzhia e Donetsk - New York Times: fuga di documenti rivela che gli Usa spiano gli alleati - New York Times: fuga di documenti rivela che gli Usa spiano gli alleati RaiNews

L'intelligence americana era riuscita a penetrare nelle conversazioni di leader politici e militari di Ucraina e Corea del Sud. Il dipartimento di Giustizia ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 409. Mosca vieta ai funzionari di governo di lasciare il Paese senza un permesso speciale, mentre l'intelligence britannica fa sapere che gli attacchi russi lanci ...