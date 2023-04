Ucraina, Kiev rafforza difese al confine con Russia e Bielorussia (Di sabato 8 aprile 2023) Le forze ucraine stanno rafforzando le loro posizioni difensive lungo il confine con BieloRussia e Russia. A renderlo noto su Facebook il ministero della Difesa di Kiev, citando il tenente generale ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 aprile 2023) Le forze ucraine stannondo le loro posizioni difensive lungo ilcon Bielo. A renderlo noto su Facebook il ministero della Difesa di, citando il tenente generale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti annunceranno lunedì l'invio di un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina da 2,6 miliardi di… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Bombardato nella notte e al mattino presto dall'esercito russo il distretto di Zaporizhzhia, dove si trov… - Agenzia_Ansa : Gli Usa hanno sostenuto le rivoluzioni colorate nelle ex Repubbliche sovietiche e 'il colpo di Stato a Kiev' nel 20… - buonweekend : Diverse migliaia di persone si sono radunate a Berlino per una marcia pacifica in vista della Pasqua secondo il cal… - ledicoladelsud : Ucraina-Russia, New York Times: “Usa spiano anche Kiev” -