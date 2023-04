Ucraina: gli USA non devono lasciare che le loro armi vengano disperse e contrabbandate come accaduto in Afghanistan (Di sabato 8 aprile 2023) La rivista americana The National Interest lancia l’allarme: le armi made in USA fornite con generosità all’Ucraina finiscono nei canali del contrabbando e del traffico internazionale. Washington deve fare qualcosa al più presto per evitare il ripetersi dello scenario afghano degli anni ’80. Presentiamo la riflessione di Wesley Satterwhite, che ha servito nell’esercito americano di stanza in Europa e oggi consulente del Dipartimento di Stato. Appena passato l’anniversario dell’anno di guerra in Ucraina, vi sono segnali incoraggianti che il conflitto possa terminare presto. In quello che è sembrato quasi un miracolo natalizio, poco prima del Capodanno il presidente Vladimir Putin aveva dichiarato che la Russia è pronta a negoziare un qualche esito accettabile riguardo al conflitto. Lo scorso mese, invece, la Cina ha divulgato il suo ... Leggi su strumentipolitici (Di sabato 8 aprile 2023) La rivista americana The National Interest lancia l’allarme: lemade in USA fornite con generosità all’finiscono nei canali del contrabbando e del traffico internazionale. Washington deve fare qualcosa al più presto per evitare il ripetersi dello scenario afghano degli anni ’80. Presentiamo la riflessione di Wesley Satterwhite, che ha servito nell’esercito americano di stanza in Europa e oggi consulente del Dipartimento di Stato. Appena passato l’anniversario dell’anno di guerra in, vi sono segnali incoraggianti che il conflitto possa terminare presto. In quello che è sembrato quasi un miracolo natalizio, poco prima del Capodanno il presidente Vladimir Putin aveva dichiarato che la Russia è pronta a negoziare un qualche esito accettabile riguardo al conflitto. Lo scorso mese, invece, la Cina ha divulgato il suo ...

