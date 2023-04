Ucraina, ecco i documenti classificati che han messo l’intelligence occidentale in stato di massima allerta. Inchiesta a Washington (Di sabato 8 aprile 2023) ecco i documenti classificati che han messo l’intelligence occidentale in stato di massima allerta. Cinque fogli ingialliti sono le armi con cui da 48 ore la guerra prosegue con altri mezzi, non meno insidiosi. Si tratta di immagini di documenti classificati che rivelerebbero dettagli di operazioni, dispiegamenti, ruoli, dotazioni e perdite dell’alleanza che supporta l’Ucraina, “sensibili” anche in vista dell’annunciata controffensiva di Kiev. Hanno iniziato a comparire sui siti e piattaforme social venerdì, un secondo blocco di file riservati apparsi sul website anonimo 4Chan e poi su altri social riguarda invece i rapporti americani con il Medioriente e la Cina. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023)che hanindi. Cinque fogli ingialliti sono le armi con cui da 48 ore la guerra prosegue con altri mezzi, non meno insidiosi. Si tratta di immagini diche rivelerebbero dettagli di operazioni, dispiegamenti, ruoli, dotazioni e perdite dell’alleanza che supporta l’, “sensibili” anche in vista dell’annunciata controffensiva di Kiev. Hanno iniziato a comparire sui siti e piattaforme social venerdì, un secondo blocco di file riservati apparsi sul website anonimo 4Chan e poi su altri social riguarda invece i rapporti americani con il Medioriente e la Cina. I ...

