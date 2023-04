Ucraina | Bettini | ' rischio atomico | sinistra abbia più coraggio | serve compromesso giusto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 aprile 2023) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Di fronte al conflitto Russia-non c'è la piena consapevolezza della tragedia possibile. L'irrompere, cioè, di uno scontro. Già ora, se non direttamente sul campo di battaglia, tutte le grandi nazioni del mondo sono coinvolte. Ladovrebbe dimostrare molto più. Anche con una iniziativa di respiro internazionale". Così Goffredodel Pd in un intervento su Il Fatto Quotidiano. "Nel brevissimo periodo non possiamo e non dobbiamo sospendere l'invio delle armi all'", osservama sottolinea come l'Ue, "se ancora ha senso definirla come un soggetto unitario, è risultata completamente assente. E lanon si è distinta". Si avverte "tutta la mancanza di un'Europa ...